В Украину не пустили более 200 "евроблях" с начала суток, - ГФС

Фото: авто на еврономерах (РБК-Украина / Виталий Носач)

Автомобили с европейской регистрацией не впускают в связи со вступлением законов о растаможке

В Украину в связи со вступлением в силу законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации с начала воскресенья, 25 ноября не впустили на территорию страны более 200 "евроблях". Как сообщает РБК-Украина, об этом сказала пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина в эфире 112.ua.

По ее словам, больше всего отказов связаны с тем, что водители не хотят платить финансовый залог за ввоз машины на территорию Украины.

"Проблема возникла именно из-за транзита, именно из-за требования оплатить финансовый залог при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией... Норма прописана таким образом, что когда въезжаешь в режиме транзита необходимо внести финансовы залог. Люди отказываются (платить залог, - ред.), мы просто не пропускаем эти транспортные средства", - скащали в ГФС.

По данным ведомства, на Львовской таможне попали под отказ 138 таких автомобилей, по Волыни - 104 машины.

Отметим, сегодня, 25 ноября 2018 вступил в силу закон, который изменяет процедуру оформления и ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины.

Напомним, сегодня украинские пограничники усилили меры безопасности на пунктах пропуска из-за протестов владельцев автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхеров").