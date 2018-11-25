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Сьогодні набули чинності закони про розмитнення "євроблях"

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 10:23
Сьогодні набули чинності закони про розмитнення "євроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закони були опубліковані вчора в "Голосі України"

У неділю, 25 листопада, набрали чинності закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в парламентській газеті "Голос України".

Зазначимо, що закон  №8487 змінить модель акцизного податку, зокрема, введе базові ставки акцизу. Для нових авто з бензиновим двигуном до 3000 куб. см базова ставка складе 50 євро, для більш об'ємних двигунів - 100 євро. Для дизельних авто до 3500 куб. см ставка складе 75 євро, для більш кубатурних - 150 євро.

Також до базових ставок будуть застосовуватися два коефіцієнта. В першому випадку його величина залежить від об'єму двигуна, у другому - від віку транспортного засобу. Перший буде визначатися шляхом ділення об'єму двигуна (куб. см) авто, яке треба розмитнити, на 1000 куб. см. Другий коефіцієнт - це повна кількість років авто.

Цей закон передбачає пільговий період для легалізації авто на іноземних номерах. Другий документ регламентує адміністративну відповідальність за порушення строків розмитнення.

Нагадаємо, що у суботу, 24 листопада, закони №8487 і №8488 були опубліковані у парламентській газеті "Голос України".

Напередодні президент України Петро Порошенко поставив підпис під законами про розмитнення авто на "євробляхах".

 

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