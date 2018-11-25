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Пограничники усилили меры безопасности из-за протестов "евробляхеров"

Новости » Общество    25.11.2018 - 16:12
Пограничники усилили меры безопасности из-за протестов "евробляхеров"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас заблокированы пункты пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец"

Пограничники усилили меры безопасности на пунктах пропуска из-за протестов владельцев автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхеров"). Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

В ГПСУ сообщили, что на данный момент затруднение движения наблюдается на пунктах пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец".

"Это (осложнение движения, - ред.) связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, что ведут к пунктам пропуска", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пограничные отряды усилили меры безопасности на пунктах пропуска, чтобы не допустить провокации на госгранице.

"Созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполицией и другими взаимодействующими органами", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской, Волынской и Закарпатской областях владельцы автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхеры") начали блокировать пункты пропуска. Активисты требуют разъяснений относительно законов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях").

Добавим, что законы №8487 и №8488 о растаможке "евроблях" вступили в силу в воскресенье, 25 ноября.

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