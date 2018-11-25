В Україну не пустили більше 200 "євроблях" з початку доби, - ДФС

Фото: авто на єврономерах (РБК-Україна / Віталій Носач)

Автомобілі з європейською реєстрацією не впускають у зв'язку зі вступом законів про розмитнення

В Україну у зв'язку з набранням чинності законів про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з початку неділі, 25 листопада не впустили на територію країни більше 200 "євроблях". Як повідомляє РБК-Україна, про це сказала прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна в ефірі 112.ua.

За її словами, найбільше відмов пов'язані з тим, що водії не хочуть платити фінансову заставу за ввезення машини на територію України.

"Проблема виникла саме через транзит, саме через вимоги оплатити фінансову заставу при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією... Норма прописана таким чином, що коли в'їжджаєш у режимі транзиту необхідно внести фінансову заставу. Люди відмовляються (платити заставу, - ред.), ми просто не пропускаємо ці транспортні засоби", - скащали в ДФС.

За даними відомства, на Львівській митниці потрапили під відмову 138 таких автомобілів, на Волині - 104 машини.

Зазначимо, сьогодні, 25 листопада 2018 вступив в силу закон, який змінює процедуру оформлення і ввезення автомобілів на митну територію України.

Нагадаємо, сьогодні українські прикордонники посилили заходи безпеки на пунктах пропуску через протести власників автомобілів на іноземній реєстрації ("євробляхерів").