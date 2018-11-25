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В Україну не пустили більше 200 "євроблях" з початку доби, - ДФС

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 16:59
В Україну не пустили більше 200 "євроблях" з початку доби, - ДФС
Фото: авто на єврономерах (РБК-Україна / Віталій Носач)

Автомобілі з європейською реєстрацією не впускають у зв'язку зі вступом законів про розмитнення

В Україну у зв'язку з набранням чинності законів про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з початку неділі, 25 листопада не впустили на територію країни більше 200 "євроблях". Як повідомляє РБК-Україна, про це сказала прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна в ефірі 112.ua.

За її словами, найбільше відмов пов'язані з тим, що водії не хочуть платити фінансову заставу за ввезення машини на територію України.

"Проблема виникла саме через транзит, саме через вимоги оплатити фінансову заставу при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією... Норма прописана таким чином, що коли в'їжджаєш у режимі транзиту необхідно внести фінансову заставу. Люди відмовляються (платити заставу, - ред.), ми просто не пропускаємо ці транспортні засоби", - скащали в ДФС.

За даними відомства, на Львівській митниці потрапили під відмову 138 таких автомобілів, на Волині - 104 машини.

Зазначимо, сьогодні, 25 листопада 2018 вступив в силу закон, який змінює процедуру оформлення і ввезення автомобілів на митну територію України.

Нагадаємо, сьогодні українські прикордонники посилили заходи безпеки на пунктах пропуску через протести власників автомобілів на іноземній реєстрації ("євробляхерів").

Прикордонники посилили заходи безпеки через протести "євробляхерів" Сьогодні набули чинності закони про розмитнення "євроблях"
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