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Власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 14:33
Власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Активісти хочуть отримати роз'яснення з приводу законів №8487 та №8488

У Львівській, Волинській та Закарпатській областях власники автомобілів на іноземній реєстрації ('євроблях") перекрили рух на пропускних пунктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича у Facebook.

Як повідомив Зінкевич, "євробляхери" перекрили рух на пропускних пунктах "Рава-Руська", "Краківець", "Устилуг" та "Ягодин".

"25.11.2018 о 12:00 люди на кордонах перекривають такі пропускні пункти як Раву-Руську, Краківець, Устилуг і зараз перекриють ще Ягодин", - написав він.

За словами Зінкевича, активісти вимагають роз'яснень з приводу законів №8487 та №8488 про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

"Зі слів людей: люди хочуть розуміння що їм зараз робити з машинами по закону №8487 і №8488, пояснення і шлях як все зробити правильно, інші обурені ситуацією і такими законами", - йдеться в повідомленні.

Власники &quot;євроблях&quot; почали перекривати пропускні пункти

Крім того, станом на 13:20 "євробляхери" перекрили пропускний пункт "Березний", що у Закарпатській області.

 

Нагадаємо, що сьогодні набрали чинності закони №8487 та №8488 про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях").

У суботу, 24 листопада, закони №8487 і №8488 були опубліковані у парламентській газеті "Голос України".

Напередодні президент України Петро Порошенко поставив підпис під законами про розмитнення авто на "євробляхах".

 

Сьогодні набули чинності закони про розмитнення "євроблях"
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