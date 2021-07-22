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Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2", - МИД

Автор: РБК-Украина

Украинская сторона не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток-2". Поэтому настаивает на том, чтобы партнеры ответственно отнеслись к нейтрализации угроз.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, не смотря на то, что Украина не привлекалась к переговорам, она продолжает вести диалог по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усилению энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.

"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока-2", - добавил Николенко.

Напомним, вчера в Государственном департаменте США заявили, что предложенные Украиной идеи включили в текст соглашения с Германией.

А в Кремле уже заявили, что лидеры США и Германии не могут вести переговоры о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаГерманияСеверный поток-2