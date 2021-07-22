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Україна не залучалася до погодження угоди щодо "Північного потоку-2", - МЗС

Автор: РБК-Україна

Українська сторона не залучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2". Тому наполягає на тому, щоб партнери відповідально поставилися до нейтралізації загроз.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, не дивлячись на те, що Україна не залучалася до переговорів, вона продовжує вести діалог щодо зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України і Центральної Європи в цілому.

"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США і Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку-2", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, вчора в Державному департаменті США заявили, що запропоновані Україною ідеї включили в текст угоди з Німеччиною.

А в Кремлі вже заявили, що лідери США і Німеччини не можуть вести переговори про продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

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