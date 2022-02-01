В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи от Польши

Польские спасатели 1 февраля доставили в Киев около 280 тонн гуманитарной помощи. Среди грузов средства для борьбы с коронавирусом и медоборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины .

Доставленная гуманитарная помощь передается ГСЧС. Она будет использована для нужд украинцев по всей стране.

Колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью Украине от Польши пересекла границу в пункте пропуска "Дорогуск-Яготин" утром 31 января. По украинской территории ее сопровождали сотрудники ГСЧС.

Фото: в Украину прибыла колонна грузовиков с гумпомощью из Польши (dsns.gov.ua)