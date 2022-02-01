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В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи от Польши

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 18:51
В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи от Польши Фото: в Украину прибыла колонна грузовиков с гумпомощью из Польши (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польские спасатели 1 февраля доставили в Киев около 280 тонн гуманитарной помощи. Среди грузов средства для борьбы с коронавирусом и медоборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Доставленная гуманитарная помощь передается ГСЧС. Она будет использована для нужд украинцев по всей стране.

Колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью Украине от Польши пересекла границу в пункте пропуска "Дорогуск-Яготин" утром 31 января. По украинской территории ее сопровождали сотрудники ГСЧС.

Фото: в Украину прибыла колонна грузовиков с гумпомощью из Польши (dsns.gov.ua)

Напомним, накануне Польша приняла решение направить Украине гуманитарную помощь.

Отметим, кроме гуманитарной помощи Польша направила Украине оборонительные вооружения.

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Польша ГСЧС
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