ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги від Польщі

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 лютого 2022 18:51
В Україну прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги від Польщі Фото: в Україну прибула колона вантажівок з гумдопомогою з Польщі (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польські рятувальники 1 лютого доставили до Києва близько 280 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів засоби для боротьби з коронавірусом і медобладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Доставлена гуманітарна допомога передається ДСНС. Вона буде використана для потреб українців по всій країні.

Колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою Україні від Польщі перетнула кордон у пункті пропуску "Дорогуськ-Яготин" вранці 31 січня. Українською територією її супроводжували співробітники ДСНС.

Фото: в Україну прибула колона вантажівок з гумдопомогою з Польщі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні Польща прийняла рішення направити Україні гуманітарну допомогу.

Зазначимо, крім гуманітарної допомоги Польща направила Україні оборонні озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша ДСНС
NEWS
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу