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Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью

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Варшава, Понедельник 31 января 2022 15:54
Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью Фото: Польша направила в Украину грузовики с гумпомощью (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Польша решила направить в Украину гуманитарную помощь. В Киев направляется 29 грузовиков с помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

В прицепах грузовиков - одеяла, матрасы и лагерные кровати. Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов.

Часть груза составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности - в частности, бинты и марля.

Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.

Напомним, кроме гумпомощи, Польша направила Украине оборонительное оружие.

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