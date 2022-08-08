В Украину прибыли первые немецкие "Гепарды": в чем их особенность

В Украине прибыли первые три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Они способны поражать цель на расстоянии до 4 километров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Оперативное командование "Юг" раскрыло характеристики артиллерийских установок. Среди особенностей Gepard: поражают цель на расстоянии от 100 метров до 4 километров;

экипаж до трех человек: водитель, командир, наводчик;

комплексы будут покрывать объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах;

разработка артиллерийских установок началась еще в 60-х годах. Долгое время Gepard была важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Уже в 2000-х годах от них отказались;

установка базируется на шасси танка Leopard 1;

на башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, которые фиксируют цель на расстоянии до 15 километров; "В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные с других РЛС, - по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект - 320 снарядов для поражения воздушных целей", - добавляет командование. магазин также содержит 20 снарядов для наземных целей;

темп огня - 550 выстрелов из каждой пушки в минуту; "Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника", - пишет командование.