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Украинских военных начали обучать управлению зенитками Gepard

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Берлин, Воскресенье 17 июля 2022 16:16
Украинских военных начали обучать управлению зенитками Gepard Фото: немецкие "Гепарды" скоро приедут в Украину (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

Сообщается, что тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. На данный момент на обучении находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.

Также сообщается, что бойцы должны ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку. При этом Бундесвер официально не подтверждает информацию о тренировках.

"Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах", - отметил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по вопросам обороны Инго Гадехенс.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия нашла производителя боеприпасов для Gepard, и это ускорит поставки зениток в Украину.

Предполагалось, что Украина получит первые "Гепарды" уже в июле.

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