В Україну прибули перші німецькі "Гепарди": у чому їх особливість

В Україні прибули перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Вони здатні вражати ціль на відстані до 4 кілометрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Оперативне командування "Південь" розкрило характеристики артилерійських установок. Серед особливостей Gepard: вражають ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів;

екіпаж до трьох людей: водій, командир, навідник;

комплекси покриватимуть об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах;

розробка артилерійських установок почалась ще в 60-х роках. Довгий час Gepard була важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Вже у 2000-х роках від них відмовились;

установка базується на шасі танка Leopard 1;

на башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, які фіксують ціль на відстані до 15 кілометрів; "У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, - по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей", - додає командування. магазин також містить 20 снарядів для наземних цілей;

темп вогню - 550 пострілів з кожної гармати на хвилину; "Gepard здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника", - пише командування.