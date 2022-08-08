В Україну прибули перші німецькі "Гепарди": у чому їх особливість
В Україні прибули перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Вони здатні вражати ціль на відстані до 4 кілометрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Оперативне командування "Південь" розкрило характеристики артилерійських установок. Серед особливостей Gepard:
- вражають ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів;
- екіпаж до трьох людей: водій, командир, навідник;
- комплекси покриватимуть об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах;
- розробка артилерійських установок почалась ще в 60-х роках. Довгий час Gepard була важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Вже у 2000-х роках від них відмовились;
- установка базується на шасі танка Leopard 1;
- на башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, які фіксують ціль на відстані до 15 кілометрів;
"У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, - по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей", - додає командування.
- магазин також містить 20 снарядів для наземних цілей;
- темп вогню - 550 пострілів з кожної гармати на хвилину;
"Gepard здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника", - пише командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця на німецьких полігонах розпочались навчання наших бійців управлінню самохідними зенітними установками Gepard.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.