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В Украину прибыли американские ракетные системы HIMARS

Фото: В Украину прибыли американские ракетные системы HIMARS (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Валерия Полищук

В Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Их предоставили Соединенные Штаты в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты. Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", - написал министр.

Отметим, что система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.

HIMARS может нести 6 ракет для залпового огня или одну баллистическую

Напомним, США предоставили Украине пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Кроме того, Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.

Ранее сообщалось, что США могут заложить 450 миллионов долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.

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