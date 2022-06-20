США планируют увеличить помощь Украине в бюджете-2023

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США предлагает заложить 450 миллионов долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта .

Комитет принял решение увеличить расходы на военную помощь Украине, которые предусмотрены в бюджете. Белый дом предлагал заложить на 150 миллионов долларов меньше.

Согласно документу, США будут финансово помогать государствам-союзникам, которые оказывают Украине помощь.

При этом Министерство обороны США должно будет вести ежеквартальный отчет для Конгресса о том, как оно пополняет запасы вооружения, переданные Украине Штатами или их союзниками и партнерами.