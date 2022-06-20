США планируют увеличить помощь Украине в бюджете-2023
Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США предлагает заложить 450 миллионов долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.
Комитет принял решение увеличить расходы на военную помощь Украине, которые предусмотрены в бюджете. Белый дом предлагал заложить на 150 миллионов долларов меньше.
Согласно документу, США будут финансово помогать государствам-союзникам, которые оказывают Украине помощь.
При этом Министерство обороны США должно будет вести ежеквартальный отчет для Конгресса о том, как оно пополняет запасы вооружения, переданные Украине Штатами или их союзниками и партнерами.
Напомним, ранее стало известно, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.
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