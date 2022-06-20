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США планируют увеличить помощь Украине в бюджете-2023

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Понедельник 20 июня 2022 21:00
США планируют увеличить помощь Украине в бюджете-2023 Фото: США планируют увеличить помощь Украине в бюджете-2023 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США предлагает заложить 450 миллионов долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.

Комитет принял решение увеличить расходы на военную помощь Украине, которые предусмотрены в бюджете. Белый дом предлагал заложить на 150 миллионов долларов меньше.

Согласно документу, США будут финансово помогать государствам-союзникам, которые оказывают Украине помощь.

При этом Министерство обороны США должно будет вести ежеквартальный отчет для Конгресса о том, как оно пополняет запасы вооружения, переданные Украине Штатами или их союзниками и партнерами.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.

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