В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico
Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявили несколько чиновников США.
По их информации, США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.
"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.
По его словам, решение о передаче РСЗО будет основано "на неотложных потребностях Украины".
При этом в администрации Байдена добавили, что помимо РСЗО также планируются поставки снарядов.
"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов", - отметил чиновник.
Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.
Также мы писали, что украинские военные уже проходят обучение с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины.
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