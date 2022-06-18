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В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 18 июня 2022 21:20
В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico Фото: в Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявили несколько чиновников США.

По их информации, США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.

"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.

По его словам, решение о передаче РСЗО будет основано "на неотложных потребностях Украины".

При этом в администрации Байдена добавили, что помимо РСЗО также планируются поставки снарядов.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов", - отметил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также мы писали, что украинские военные уже проходят обучение с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины.

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