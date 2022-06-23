RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну прибули американські ракетні системи HIMARS

Фото: в Україну прибули американські ракетні системи HIMARS (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Їх надали Сполучені Штати в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

"HIMARS прибули в Україну. Спасибі моєму американському колезі і другу главі Пентагону Ллойду Дж. Остіну III за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", - написав міністр.

Відзначимо, що система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - високомобільна артилерійська ракетна система) являє собою багатофункціональну реактивну систему залпового вогню.

HIMARS може нести 6 ракет для залпового вогню або одну балістичну

Нагадаємо, США надали Україні пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Крім того, Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.

Раніше повідомлялося, що США можуть закласти 450 мільйонів доларів до бюджету-2023 для військової допомоги Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаВійськова допомогаВійна Росії проти України