В Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР

Фото: судно с углем в порту "Южный" (uspa.gov.ua)

В порт "Южный" прибыло более 50 тыс. тонн угля для двух ТЭЦ

В Украину прибыла очередная партия угля из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов.

Сообщается, что утром 14 ноября судно Zoe S 50,5 тыс. тонн энергетического угля прибыло в порт "Южный". Также сообщается, что этот уголь предназначен для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ.

"Следующая поставка угля из ЮАР в порт "Южный" ожидается 21.11.2018. Судно Stella Dora доставит 75,9 тыс. тонн энергетического угля для Криворожской ТЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко обсудил с министром энергетики США противодействие "Северному потоку-2". Кроме того, украинская сторона отметила успешную реализацию ряда совместных проектов в ядерной энергетике, а также поставки американского угля в Украину.

Отметим, в конце декабря Кабинет министров Украины установил дополнительный платеж ДТЭК "Востокэнерго", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, для перевода Луганской ТЭС на газ, чтобы предотвратить остановку электростанции.