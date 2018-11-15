До України прибула чергова партія вугілля з ПАР

Фото: судно з вугіллям в порту "Южний" (uspa.gov.ua)

До порту "Южний" прибуло понад 50 тис. тонн вугілля для двох ТЕЦ

До України прибула чергова партія вугілля з Південно-Африканської Республіки (ПАР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів.

Повідомляється, що вранці 14 листопада судно Zoe S 50,5 тис. тонн енергетичного вугілля прибуло до порту "Южний". Також повідомляється, що це вугілля призначено для Дарницької та Чернігівської ТЕЦ.

"Наступна поставка вугілля з ПАР до порту "Южний" очікується 21.11.2018. Судно Stella Dora доставить 75,9 тис. тонн енергетичного вугілля для Криворізької ТЕС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко обговорив з міністром енергетики США протидія "Північному потоку-2". Крім того, українська сторона відзначила успішну реалізацію низки спільних проектів у ядерній енергетиці, а також поставки американського вугілля до України.

Відзначимо, в кінці грудня Кабінет міністрів України встановив додатковий платіж ДТЕК "Східенерго", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, для переведення Луганської ТЕС на газ, щоб попередити зупинку електростанції.