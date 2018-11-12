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Порошенко обсудил с министром энергетики США противодействие "Северному потоку-2"

Новости » Политика    12.11.2018 - 21:01
Порошенко обсудил с министром энергетики США противодействие "Северному потоку-2"
Фото: Петр Порошенко и Рик Перри (president.gov.ua)

Стороны обсудили диверсификации источников поставки энергоносителей

Президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили вопросы украинско-американского стратегического энергетического диалога и противодействие проекту "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента.

Как сообщается, стороны обсудили вопросы сотрудничества США с Украиной в сфере энергетики.

"Президент отметил успешную реализацию ряда совместных украинско-американских проектов в ядерной энергетике, а также поставки американского угля в Украину. Глава государства подтвердил заинтересованность в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа", - говорится в сообщении.

Также была отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников поставки энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США.

Напомним, 12 ноября 2018 года председатель ВР Андрей Парубий провел встречу с министром энергетики США Риком Перри. Парубий подчеркнул, что вопросы энергетической безопасности являются одними из ключевых для Украины.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что, по словам главы Минэнерго США, Штаты продолжают четко выражать несогласие по поводу строительства второй нитки газопровода "Северный поток".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаСеверный поток-2
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