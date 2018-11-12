Порошенко обсудил с министром энергетики США противодействие "Северному потоку-2"

Стороны обсудили диверсификации источников поставки энергоносителей
Президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили вопросы украинско-американского стратегического энергетического диалога и противодействие проекту "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента.
Как сообщается, стороны обсудили вопросы сотрудничества США с Украиной в сфере энергетики.
"Президент отметил успешную реализацию ряда совместных украинско-американских проектов в ядерной энергетике, а также поставки американского угля в Украину. Глава государства подтвердил заинтересованность в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа", - говорится в сообщении.
Также была отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников поставки энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США.
Напомним, 12 ноября 2018 года председатель ВР Андрей Парубий провел встречу с министром энергетики США Риком Перри. Парубий подчеркнул, что вопросы энергетической безопасности являются одними из ключевых для Украины.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что, по словам главы Минэнерго США, Штаты продолжают четко выражать несогласие по поводу строительства второй нитки газопровода "Северный поток".