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В Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киев прибыл уже восьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки. На борту самолета почти 90 тонн вооружений, которые передадут украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Восьмая птичка прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн", - рассказал министр.

Как отметил Резников, начиная с 22 января американская сторона направила в Украину уже более 650 тонн оборонного вооружения. "Продолжение следует", - добавил он.

Напомним, седьмой самолет с американской помощью приземлился в Украине 3 февраля.

Кроме того, американская сторона передала украинским пограничникам новые внедорожники.

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