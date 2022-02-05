В Україну прибув черговий літак з військовою допомогою від США

У Київ прибув вже восьмий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 тонн озброєння, яке передадуть українським військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил складає 86 тонн", - розповів міністр.
Як зазначив Резнікова, починаючи з 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння. "Далі буде", - додав він.
Нагадаємо, сьомий літак з американською допомогою приземлився в Україні 3 лютого.
Крім того, американська сторона передала українським прикордонникам нові позашляховики.