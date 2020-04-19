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В Украину прибыл благодатный огонь

Новости » Общество     19.04.2020 - 11:04
В Украину прибыл благодатный огонь
Иллюстративное фото (twitter.com/IsraelinUkraine)

Благодатный огонь будет передан представителям Украинской православной церкви

В воскресенье утром самолет МАУ Boeing-767 доставил амфору с благодатным огнем из Тель-Авива в Киев на Пасху. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Как отмечается, он будет передан представителям Украинской православной церкви для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе и других храмах.

Благодатный огонь прибыл в Украину В воскресенье утром самолет МАУ Boeing-767 доставил амфору с Благодатным огнем из Тель-Авива в Киев. Ценный груз будет передан представителям Украинской Православной Церкви для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе и других храмах. В этот сложнейший для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит в Храм Гроба Господня в Великую субботу, и является таким чудом. Мы в МАУ гордимся тем, что нам в очередной раз доверено это сложное и очень ответственное задание.

Опубликовано Fly UIA Воскресенье, 19 апреля 2020 г.

"В это сложнейшее для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит в Храм Гроба Господня в Великую субботу, и является таким чудом", - сообщили в МАУ.

Отметим, благодатный огонь выносится из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается ежегодно в субботу, накануне первого дня православной Пасхи, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Напомним, Православная церковь Украины поздравила украинцев с Светлым Христовым Воскресением и пожелала каждому добра и духовной силы. В ПЦУ поздравили каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственные решения.

Ранее настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что ПЦУ может не получить благодатный огонь из Иерусалима на Пасху.

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