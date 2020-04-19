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В Україну прибув благодатний вогонь

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 11:04
В Україну прибув благодатний вогонь
Ілюстративне фото (twitter.com/IsraelinUkraine)

Благодатний вогонь буде переданий представникам Української православної церкви

У неділю вранці літак МАУ Boeing-767 доставив амфору із благодатним вогнем з Тель-Авіва до Києва на Великодень. Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Як зазначається, він буде переданий представникам Української православної церкви для відправлення пасхальних богослужінь у Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах.

Благодатний вогонь прибув в Україну У неділю вранці літак МАУ Boeing-767 доставив амфору із Благодатним вогнем з Тель-Авіва до Києва. Цінний вантаж буде переданий представникам Української Православної Церкви для відправлення пасхальних богослужінь у Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах. У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом. Ми в МАУ пишаємося тим, що нам вкотре довірене це складне і дуже відповідальне завдання.

Опубліковано Fly UIA Неділя, 19 квітня 2020 р.

"У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом", - повідомили в МАУ.

Зазначимо, благодатний вогонь - виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, що здійснюється щорічно в суботу, напередодні першого дня православної Пасхи, в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Нагадаємо, Православна церква України привітала українців зі Світлим Христовим Воскресінням та побажала кожному добра і духовної сили. У ПЦУ привітали кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення.

Раніше настоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній повідомив, що ПЦУ може не отримати благодатний вогонь з Єрусалиму на Великдень.

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