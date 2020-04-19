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Сегодня в Украине празднуют Пасху

Новости » Общество     19.04.2020 - 09:21
Сегодня в Украине празднуют Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пасха в этом году выпадает на 19 апреля

В воскресенье, 19 апреля, в Украине православные отмечают один из главных христианских праздников - Пасху. В этом году он не проходит традиционно из-за пандемии коронавируса, однако церкви и люди приспособились к новым реалиям. Как Украина празднует Пасху в этом году - в материале РБК-Украина.

Так, богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской православной церкви (УПЦ МП), а также Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) можно было смотреть дома онлайн.

Пасхальное богослужение ПЦУ:

Пасхальное богослужение УПЦ МП:

Пасхальное богослужение УКГЦ:

Благодатный огонь в Украине

Благодатный огонь - выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в субботу, в канун первого дня православной Пасхи, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

В это году Благодатный огонь мог не попасть на территорию Украины.

Так, настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что ПЦУ может не получить благодатный огонь из Иерусалима на Пасху. Он объяснил, что сложность заключается в жестких карантинных ограничениях, введенных Израилем из-за вспышки коронавируса.

При этом в УПЦ МП заявили, что делегация церкви доставит благодатный огонь, несмотря на карантин. Отмечалось, что представители епархий смогут получить его в Свято-Воскресенском храме, а от раздачи огня в аэропорту решили отказаться.

Вечером 18 апреля в Свято-Воскресенском храме началась раздача благодатного огня. При этом в храм пускали только по одному. Верующие также раздавали благодатный огонь друг другу на улице.

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