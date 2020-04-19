ПЦУ обратилась к украинцам на Пасху

Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (РБК-Украина)

В ПЦУ поздравили каждого, кто на своем месте работает на благо общества

Православная церковь Украины поздравила украинцев со Светлым Христовым Воскресением и пожелала каждому добра и духовной силы. Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ поздравили каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения.

"Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы направляем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения. Мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас", - говорится в поздравлении.

Напомним, сегодня в Украине православные отмечают один из главных христианских праздников - Пасху. В этом году он не проходит традиционно из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения. Вспышка может повлечь большие скопления людей на Пасху.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что общий уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от количества случаев. Степанов подчеркнул, что это значительно ниже среднемирового показателя.