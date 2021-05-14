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Украину превращают в какой-то "антипод" России, - Путин

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин считает, что Украину превращают в "антипода" РФ. Он обсуждает с постоянным членами Совбеза ситуацию в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия внимательно особо следит за ситуацией в Украине.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал он.

Напомним, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина в комментарии РБК-Украина рассказал о риске встречи Путина и Зеленского.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

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