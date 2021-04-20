Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война".
Об этом он сказал в видеообращении.
Зеленский рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
"А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал он.
Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на кордонах України
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав обговорити питання, що постали сьогодні перед Україною. Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї, та закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. Крім того, Президент відзначив підтримку України з боку міжнародної спільноти та звернувся до росіян.Posted by Офіс Президента України on Tuesday, April 20, 2021
РБК-Украина писало, что ранее Зеленский подавал запрос на разговор с Путиным. Однако в Кремле не ответили.
Напомним, ранее Путин не захотел присоединиться к переговорам с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.