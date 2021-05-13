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Эксперт назвала риск встречи Путина и Зеленского

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 09:31
Эксперт назвала риск встречи Путина и Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Россия и Украина продолжают обсуждать возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперт назвала риск этой встречи.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина, говорится в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

По ее словам, Украине нужно иметь за спиной поддержку европейских партнеров. И эффект от потенциального саммита в "нормандском формате" и от "двусторонки" с Путиным будет принципиально различным, считает Золкина.

Эксперт отметила, что в случае прямых переговоров Зеленского с Путиным ситуация будет другой. Тогда речь может идти уже об определенных договоренностях между Киевом и Москвой, которые, очевидно, будут достигнуты накануне саммита, считает она.

"Сейчас основные адресаты действий РФ - это США, НАТО, ЕС, G7 и т.д. Если Украина поедет на прямую встречу, то тогда все рассыпется. У нас не будет однозначной поддержки всех кто нам нужен, если разговор с Путиным пойдет по невыгодному сценарию", - рассказала эксперт.

Напомним, Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

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С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным