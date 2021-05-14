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Україну перетворюють на якийсь "антипод" Росії, - Путін

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україну перетворюють на "антипода" РФ. Він обговорює з постійним членами Радбезу ситуацію в Україні.

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, Росія уважно особливо стежить за ситуацією в Україні.

"Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь Антироссію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав він.

Нагадаємо, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна в коментарі РБК-Україна розповів про ризик зустрічі Путіна і Зеленського.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Раніше Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.

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