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В Украину выехали около трех тысяч белорусов

Среда 21 октября 2020 13:11
В Украину выехали около трех тысяч белорусов
Фото: люди (tut.by)
Автор: Андрей Козловский

Начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун заявил, что с начала сентября в Украину выехали около трех тысяч белорусов. Также они едут в Польшу и страны Балтии.

Об этом сообщает БелТА.

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тысяч человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - сказал Бегун.

По его словам, люди не возвращаются в Беларусь из-за карантина, а выезжают они в своем большинстве из-за работы.

"Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - добавил чиновник.

Бегун также считает, что выезд граждан Беларуси не связан с протестами в стране.

"Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца", - сказал Бегун.

Напомним, ранее Литва из гуманитарных соображений разрешила въезд более 300 гражданам Беларуси.

Кроме того, лидеры Литвы, Польши и Румынии предлагают Евросоюзу ввести безвиз для белорусов.

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