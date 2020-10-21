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В Україну виїхали близько трьох тисяч білорусів

Середа 21 жовтня 2020 13:11
В Україну виїхали близько трьох тисяч білорусів
Фото: люди (tut.by)
Автор: Андрій Козловський

Начальник Департаменту з громадянства і міграції Міністерства внутрішніх справ Білорусі Олексій Бігун заявив, що від початку вересня в Україну виїхали близько трьох тисяч білорусів. Також вони їдуть до Польщі та країн Балтії.

Про це повідомляє БелТА.

"На територію Польщі був найбільший в'їзд - близько 10 тисяч осіб. Латвія і Литва - набагато менше. Образно кажучи, не більш як 500 осіб виїхали в ці дві країни", - сказав Бігун.

За його словами, люди не повертаються до Білорусі через карантин, а виїжджають вони у своїй більшості через роботу.

"Зрозуміло, що українці надали певні преференції айтішникам, поляки досі надають преференції щодо працюючих білорусів, які в спрощеному порядку залучаються для трудової діяльності і виїжджають на роботу", - додав чиновник.

Бігун також вважає, що виїзд громадян Білорусі не пов'язаний з протестами в країні.

"Може, певні особи, які ставили собі за мету вже досить давно переїхати на ПМП в інші країни, використовували цю внутрішньополітичну кризу для того, щоб звернутися з клопотанням до компетентних органів Литви або Польщі про надання статусу біженця", - сказав Бігун.

Нагадаємо, раніше Литва з гуманітарних міркувань дозволила в'їзд понад 300 громадянам Білорусі.

Крім того, лідери Литви, Польщі і Румунії пропонують Євросоюзу ввести безвіз для білорусів.

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