В ЕС предлагают ввести безвиз для белорусов

Лидеры Литвы, Польши и Румынии предлагают Евросоюзу разработать пакет помощи демократической Беларуси. В него предлагают включить и безвизовый режим для граждан Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
В частности, пакет помощи будет включать:
"Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты, защищающие права человека и свободу слова, мы поможем, поделимся своими знаниями и опытом", - отметил Науседа.
Предложения по такому плану помощи будут представлены на заседании Совета Европы 24-25 сентября.
Напомним, ранее Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой признал Координационный совет представительским органом власти. Также в ЕС после 5 ноября перестанут признавать Александра Лукашенко президентом страны.
Также РБК-Украина писало, что Польша может ввести против Беларуси национальные санкции.