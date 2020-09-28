Литва разрешила въезд более 300 белорусам

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Литва из гуманитарных соображений разрешила въезд более 300 гражданам Беларуси. При этом на сегодня в страну въехал 81 человек с соответствующими разрешениями.

Об этом сообщает delfi.lt.

По данным Министерства внутренних дел Литвы, в страну по особым гуманитарным причинам разрешен въезд 326 людям. С этой формулировкой въехал 81 человек, еще 26 человек попросили убежище.

Напомним, на прошлой неделе страны Балтии расширили санкции против Беларуси. В частности, Эстония опубликовала дополнительный список из 98 белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страну. А Латвия расширила санкционный список до 101 человека.

Вчера в Беларуси прошли массовые акции протеста, противники режима действующего президента Александра Лукашенко проводили "народную инаугурацию" Светланы Тихановской. По данным Министерства внутренних дел, по всей стране были задержаны сотни человек. Некоторые акции были разогнаны с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Кроме того, митинги в столице снова сопровождались отключением мобильного интернета.