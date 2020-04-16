ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину на Пасху накроют сильные заморозки

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 17:20
Украину на Пасху накроют сильные заморозки
Фото: на Пасху ожидаются заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки ожидаются по всей Украине

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, до самой Пасхи ожидаются сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что завтра, 17 апреля, в юго-восточной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а ночью в северных, Волынской, Ровенской областях - как и ночью 18 и 19 апреля по всей Украине - заморозки на поверхности почвы до -5.

При этом в Черниговской и Сумской областях ночью 19 апреля ожидаются сильные заморозки и в воздухе.

Напомним, ранее в Украине объявили штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Во второй половине дня в Киеве поднялась пылевая буря, жителей столицы просят не выходить на улицу без крайней необходимости. Буря спровоцировала плохую видимость на дорогах, и под Киевом уже столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. В результате аварии, по данным полиции, есть погибшие и раненые, однако их число не сообщается.

Кроме того, сильный ветер привел к обрушению части временной конструкций на Подольском мосту. При этом сам мост не поврежден, пострадавших нет, выполняются работы по восстановлению конструкций.

В Сумской области ужесточили карантин на пасхальные праздники
Новости Украины ПасхазаморозкиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь