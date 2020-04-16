В Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Украине ночью ожидаются заморозки до -3 градусов

Погода в Украине 16 апреля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, а ночью заморозки до -3. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайной ситуации (ГСЧС).

Как отмечается, порывы ветра составят 17-22 м/сек. Также в стране будут ночные заморозки. Так, 16 апреля в восточных и 17 апреля в северных областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

В Киевской области ночью в пятницу, 17 апреля, будут наблюдаться сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0 до -3 градусов.

Напомним, погода в Украине 16 апреля немного улучшится, температура воздуха будет колебаться от +14 до +21.

Кроме того, в конце этой недели погода будет достаточно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди. На Пасху сильный дождь ожидается в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Также в Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров снега. По словам местных жителей, температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза.