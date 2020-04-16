ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     16.04.2020 - 10:19
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Украине ночью ожидаются заморозки до -3 градусов

Погода в Украине 16 апреля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, а ночью заморозки до -3. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайной ситуации (ГСЧС).

Как отмечается, порывы ветра составят 17-22 м/сек. Также в стране будут ночные заморозки. Так, 16 апреля в восточных и 17 апреля в северных областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

В Киевской области ночью в пятницу, 17 апреля, будут наблюдаться сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0 до -3 градусов.

Напомним, погода в Украине 16 апреля немного улучшится, температура воздуха будет колебаться от +14 до +21.

Кроме того, в конце этой недели погода будет достаточно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди. На Пасху сильный дождь ожидается в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Также в Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров снега. По словам местных жителей, температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза.

В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на сегодня Штормовой ветер и мороз до -5: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Новости Украины Штормовое предупреждениеветерПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь