В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе страны температура воздуха поднимется до +21

Погода в Украине 16 апреля существенно улучшится, температура воздуха будет колебаться от +14 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях переменная облачность, днем +17+21, а ночью +4+7. На севере тоже сухо, днем +14+16, а ночью +3+6. В центральных областях днем, днем +15+18, а ночью +3+6. На востоке страны без осадков, но немного прохладнее, днем +11+14, а ночью +2+5. На юге днем будет +16+18, а ночью +3+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сухо. Днем будет +16+18, а ночью +4+6.

Напомним, в конце этой недели погода будет достаточно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди.

Вместе с тем, сообщалось, что в Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров снега.