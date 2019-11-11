Украину на несколько дней охватит сильный ветер

Погода в Украине с 12 ноября будет сопровождаться усилением ветра. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с сегодняшнего дня антициклон поднимет сильный ветер на западе и севере Украины. В частности, сильный ветер юго-восточного направления охватит почти всю Украину в течение 12-15 ноября.

При этом температура воздуха завтра, во вторник, составит от +8 до +14, на юге будет несколько теплее от +15 до +19.

Напомним, ранее сообщалось, когда в Украине закончатся дожди. В частности, по прогнозам синоптиков, атмосферный фронт, который принес сильные осадки, перемещается с запада на восток и уже к вечеру покинет территорию Украины.

Отметим, с 12 ноября в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода без осадков. На западе от +9 до +14, в центре и на севере от +8 до +14, в юго-западной части страны от +10 до +16. В среду, погода во всех областях, за исключением западных регионов, существенно не изменится. Температура воздуха в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях достигнет +17. Дождей не ожидается.