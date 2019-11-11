Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди в Украине закончатся с завтрашнего дня

Погода в Украине в ближайшие дни улучшится, с 12 ноября дожди прекратятся по всей территории. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, нынешняя неделя начался с атмосферного фронта, который принес дожди. При этом фронт перемещается с запада на восток и уже к вечеру покинет территорию Украины.

"А его место займет антициклон с нежным именем Paloma. Эта Голубка (Paloma) раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди - завтра повсюду без осадков", - сообщила Диденко.

Напомним, сегодня из-за сильных дождей в Киеве утром задерживалось движение ряда трамвайных маршрутов. В частности, в результате скопления большого количества воды на путях задерживалось движение трамваев №15, 18, 14. Кроме того, по техническим причинам задерживались троллейбусы № 24, 34, 47 по ул. Тимошенко.

Отметим, уже завтра в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода без осадков. На западе от +9 до +14, в центре и на севере от +8 до +14, в юго-западной части страны от +10 до +16. В среду, 13 ноября, погода во всех областях, за исключением запада, существенно не изменится. Температура воздуха в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях достигнет +17. Дождей не ожидается.