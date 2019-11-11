Україну на кілька днів охопить сильний вітер

Погода в Україні з 12 листопада буде супроводжуватися посиленням вітру. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, з сьогоднішнього дня антициклон підніме сильний вітер на заході та півночі України. Зокрема, сильний вітер південно-східного напрямку охопить майже всю Україну протягом 12-15 листопада.

При цьому температура повітря завтра, у вівторок, становитиме від +8 до +14, на півдні буде дещо тепліше від +15 до +19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли в Україні закінчаться дощі. Зокрема, за прогнозами синоптиків, атмосферний фронт, який приніс сильні опади, переміщається із заходу на схід і вже до вечора покине територію України.

Зазначимо, з 12 листопада у більшості областей України очікується сонячна погода без опадів. На заході від +9 до +14, у центрі і на півночі від +8 до +14, у південно-західній частині країни від +10 до +16. У середу, погода в усіх областях, за винятком західних регіонів, істотно не зміниться. Температура повітря в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях досягне +17. Дощів не очікується.