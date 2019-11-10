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Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели

Новости » Общество     10.11.2019 - 13:56
Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине будет умеренной, в некоторых регионах ожидаются дожди

Погода в Украине в начале следующей недели будет умеренной, в некоторых регионах ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, будет пасмурной, ночью ожидаются дожди. На западе ожидается пасмурная погода с прояснениями. Столбики термометров покажут от +10 до +14 тепла. В северной и централньой части страны ожидаются дожди, температура от +10 до +15 тепла. На юге и востоке температура будет в пределах +11+19 градусов, осадков не ожидается.

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей неделиВо вторник, 12 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода без осадков. На западе от +9 до +14 тепла. В центре и на севере от +8 до +14. В юго-западной части страны от +10 до +16 тепла.

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей неделиВ среду, 13 ноября, погода во всех регионах страны, за исключением запада, значительно не изменится. Температура во Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях достигнет +17 тепла. Дождей в Украине не ожидается.

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей неделиВ четверг, 14 ноября, температура постепенно пойдет вниз. На западе днем ожидаются дожди, температура в пределах +11+15. В центре и на севере от +8 до +14 тепла, ожидается солнечная погода. На юго-востоке будет +9 до +15 тепла и солнечно.

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей неделиНапомним, погода в Украине сегодня будет облачной на всей территории, в западных областях возможны дожди. В Киеве облачно и без осадков, днем до +14.

Сегодня в Украине облачно, на западе дожди Синоптики предупредили о тумане в Украине
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