ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня в Украине местами пройдут дожди

Новости » Общество     11.11.2019 - 08:00
Сегодня в Украине местами пройдут дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня сухо, днем до +15

Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, принесет осадки в северные и некоторые центральные области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня небольшой дождь возможен в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. На остальной территории будет сухая погода. Днем температура будет колебаться от +11 до +15, только в южных областях от +15 до +19. Ночью термометры покажут от +7 до +11 на всей территории Украины.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухая и относительно теплая погода. В день термометры жителей столицы покажут от +13 до +15. Ночью температура воздуха будет колебаться от +9 до +11.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня в западных, центральных и северных областях возможны осадки. В Киеве, по данным синоптика, осадки стоит ожидать в первой половине дня.

Завтра атмосферный фронт принесет в Украину осадки Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь