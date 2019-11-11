Сегодня в Украине местами пройдут дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня сухо, днем до +15

Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, принесет осадки в северные и некоторые центральные области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня небольшой дождь возможен в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. На остальной территории будет сухая погода. Днем температура будет колебаться от +11 до +15, только в южных областях от +15 до +19. Ночью термометры покажут от +7 до +11 на всей территории Украины.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухая и относительно теплая погода. В день термометры жителей столицы покажут от +13 до +15. Ночью температура воздуха будет колебаться от +9 до +11.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня в западных, центральных и северных областях возможны осадки. В Киеве, по данным синоптика, осадки стоит ожидать в первой половине дня.