До +8 днем и до -10 ночью: в Украине прогнозируют температурные качели

В воскресенье, 21 марта, в Украине прогнозируют солнечную и сухую погоду. Во всех областях страны днем ожидается потепление.

Прогноз погоды в областях

По данным украинских синоптиков, сегодня днем температура воздуха по всей Украине будет колебаться от +4 до +6 градусов тепла, в западных и южных областях столбики термометров поднимутся до +7...+8 градусов.

Ночью синоптики прогнозируют сильные морозы. На западе ночью термометры покажут от -4 до -10, на юге температура снизится до -1...-4, а на остальной территории ожидается от -2 до -5 градусов мороза.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня осадков не прогнозируют. Погода в столице будет сухой и солнечной. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +6, а ночью столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Ожидается ветер до 10 метров в секунду.