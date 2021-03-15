Украину накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости

В понедельник и вторник, 15 и 16 марта, в Украине ожидается густой туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Отмечается, что туман ожидается в северных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях. Видимость при нем составит 200-500 метров.
"Водители, будьте внимательными и осторожными на дорогах. Включайте противотуманные фары и следуйте скоростного режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, в КГГА сообщили, что густой туман также ожидается в Киеве. Непогода продержится в столице до утра вторника, 16 марта.
"В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также киевские власти напомнили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В связи с туманом специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:
Напомним, погода в Украине 15 марта будет переменчивой - от дождевой до теплой и солнечной. В частности, теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях, где воздух прогреется до +14.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, в середине недели ожидается новый циклон с ухудшением погодных условий - вплоть до ночных морозов от -7 до -5, днем будет от 0 до +5.