Украину накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости

Отмечается, что туман ожидается в северных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях. Видимость при нем составит 200-500 метров.

"Водители, будьте внимательными и осторожными на дорогах. Включайте противотуманные фары и следуйте скоростного режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА сообщили, что густой туман также ожидается в Киеве. Непогода продержится в столице до утра вторника, 16 марта.

"В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также киевские власти напомнили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В связи с туманом специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов: