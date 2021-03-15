Дожди с мокрым снегом и до +14: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 15 марта, будет переменчивой - от дождливой до теплой и солнечной. В частности, теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях, где воздух прогреется до +14.

Погода в регионах

На западе Украины сегодня преимущественно дожди с мокрым снегом, без осадков в Волынской и Ровенской областях. Днем от +5 до +10, ночью от -1 до +4.

На севере пройдут дожди, днем от +4 до +7, ночью от 0 до +3. В центральной части осадки ожидаются только в Черкасской и Полтавской областях, днем от +9 до +13, ночью от -1 до +2.

На востоке солнечно и без осадков, днем от +9 до +13, ночью от -1 до +1. На юге дожди пройдут только в Одесской области, днем от +9 до +14, ночью от -1 до +3.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня дожди, днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.