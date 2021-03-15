Дожди с мокрым снегом и до +14: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 15 марта, будет переменчивой - от дождливой до теплой и солнечной. В частности, теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях, где воздух прогреется до +14.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Погода в регионах
На западе Украины сегодня преимущественно дожди с мокрым снегом, без осадков в Волынской и Ровенской областях. Днем от +5 до +10, ночью от -1 до +4.
На севере пройдут дожди, днем от +4 до +7, ночью от 0 до +3. В центральной части осадки ожидаются только в Черкасской и Полтавской областях, днем от +9 до +13, ночью от -1 до +2.
На востоке солнечно и без осадков, днем от +9 до +13, ночью от -1 до +1. На юге дожди пройдут только в Одесской области, днем от +9 до +14, ночью от -1 до +3.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня дожди, днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Напомним, ранее в Карпатах в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Ивано-Франковской области объявили значительную лавинную опасность (3 уровень).
А согласно прогнозам синоптиков, в середине недели ожидается новый циклон с ухудшением погодных условий - вплоть до ночных морозов от -5 до -7, днем будет от 0 до +5.