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Україну накриє густий туман. Водіїв попередили про обмежену видимість

Автор: РБК-Україна

У понеділок і вівторок, 15 і 16 березня, в Україні очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наголошується, що туман очікується у північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях. Видимість при ньому складе 200-500 метрів.

"Водії, будьте уважними та обережними на дорогах. Вмикайте протитуманні фари та дотримуйтесь швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у КМДА повідомили, що густий туман також очікується в Києві. Негода протримається у столиці до ранку вівторка, 16 березня.

"В найближчі години і до кінця доби 15 березня, вночі та вранці 16 березня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також київська влада нагадала, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У зв'язку з туманом фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, погода в Україні 15 березня буде мінливою - від дощової до теплої і сонячної. Зокрема, найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях, де повітря прогріється до +14.

Крім того, за прогнозами синоптиків, в середині тижня очікується новий циклон з погіршенням погодних умов - аж до нічних морозів від -7 до -5, вдень буде від 0 до +5.

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