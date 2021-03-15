Україну накриє густий туман. Водіїв попередили про обмежену видимість

Наголошується, що туман очікується у північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях. Видимість при ньому складе 200-500 метрів.

"Водії, будьте уважними та обережними на дорогах. Вмикайте протитуманні фари та дотримуйтесь швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у КМДА повідомили, що густий туман також очікується в Києві. Негода протримається у столиці до ранку вівторка, 16 березня.

"В найближчі години і до кінця доби 15 березня, вночі та вранці 16 березня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також київська влада нагадала, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У зв'язку з туманом фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад: