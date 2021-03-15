Україну накриє густий туман. Водіїв попередили про обмежену видимість

У понеділок і вівторок, 15 і 16 березня, в Україні очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Наголошується, що туман очікується у північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях. Видимість при ньому складе 200-500 метрів.
"Водії, будьте уважними та обережними на дорогах. Вмикайте протитуманні фари та дотримуйтесь швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у КМДА повідомили, що густий туман також очікується в Києві. Негода протримається у столиці до ранку вівторка, 16 березня.
"В найближчі години і до кінця доби 15 березня, вночі та вранці 16 березня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Також київська влада нагадала, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
У зв'язку з туманом фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, погода в Україні 15 березня буде мінливою - від дощової до теплої і сонячної. Зокрема, найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях, де повітря прогріється до +14.
Крім того, за прогнозами синоптиків, в середині тижня очікується новий циклон з погіршенням погодних умов - аж до нічних морозів від -7 до -5, вдень буде від 0 до +5.