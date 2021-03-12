Атлантический фронт принесет в Украину кратковременное потепление, но весны пока не будет
В Украину уже в субботу, 13 марта, придет атмосферный фронт с Атлантики, который принесет кратковременное потепление. Но потом снова ожидаются снег и морозы.
Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".
"Завтра воздух с Атлантики потеснит и морозы, и холодную погоду с территории Украины", - сказала она.
Как отметила Голеня, температура поднимется до 5-10 градусов тепла и теплая погода сохранится до вторника, 16 марта.
"А 17-18 марта мы будем снова ожидаем циклон, там будет ухудшение погодных условий. Снова осадки в виде дождя и мокрого снега. И после этого снова уже зайдет холод, ночная температура будет 2-7 мороза, а дневная - около 0-5 градусов тепла, не больше", - сказала она.
По ее словам, в этом году в Украине типичная погода для марта. "Это не редкая аномалия, что у нас есть осадки в виде снега. Мы помним 23 марта 2013 года, когда нас совсем замело снегом до полуметра. Поэтому это довольно нормальная погода", - сказала Голеня.
Напомним, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала РБК-Украина, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается не раньше середины марта.
Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале 2021 года составляла 4,5 градусов мороза. Это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.