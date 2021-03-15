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Украину накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 20:14
Украину накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник и вторник, 15 и 16 марта, в Украине ожидается густой туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что туман ожидается в северных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях. Видимость при нем составит 200-500 метров.

"Водители, будьте внимательными и осторожными на дорогах. Включайте противотуманные фары и следуйте скоростного режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА сообщили, что густой туман также ожидается в Киеве. Непогода продержится в столице до утра вторника, 16 марта.

"В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также киевские власти напомнили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В связи с туманом специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, погода в Украине 15 марта будет переменчивой - от дождевой до теплой и солнечной. В частности, теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях, где воздух прогреется до +14.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в середине недели ожидается новый циклон с ухудшением погодных условий - вплоть до ночных морозов от -7 до -5, днем будет от 0 до +5.

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