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На Украину надвигаются заморозки

Новости » Общество    18.09.2019 - 11:24
На Украину надвигаются заморозки
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки в Украине ожидаются 20-22 сентября

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, в период 20-22 сентября возможны заморозки. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине ожидаются осадки, порывистый ветер будет постепенно ослабевать. Температура воздуха 19 сентября немного повысится, завтра в течение дня от +13 до +18, на юге от +14 до +20.

В период 20-22 сентября возможны заморозки, в Карпатах и на высокогорье возможен снег. В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами с температурой воздуха около +14 градусов, а при прояснениях - до +15.

На Украину надвигаются заморозки

Отметим, сегодня погода в Украине резко ухудшилась, по всей стране объявлено штормовое предупреждение. В частности, по Киеву и Киевской области днем прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Сегодня ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, на территории Украины сегодня ожидаются дожди, без осадков только в Николаевской области. Температура воздуха в западных областях упадет до +12, теплее всего будет в южных регионах до +20-21.

В Киеве ожидается сильный ветер
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