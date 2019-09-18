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На Україну насуваються заморозки

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 11:24
На Україну насуваються заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки в Україні очікуються 20-22 вересня

Погода в Україні в найближчі дні буде холодною, в період 20-22 вересня можливі заморозки. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра в Україні очікуються опади, поривчастий вітер буде поступово слабшати. Температура повітря 19 вересня трохи підвищиться, завтра протягом дня від +13 до +18 на півдні від +14 до +20.

В період 20-22 вересня можливі заморозки, в Карпатах та на високогір'ї можливий сніг. У Києві 19 вересня очікується місцями дощ, північно-західний вітер з поривами з температурою повітря близько +14 градусів, а при проясненнях - до +15.

На Україну насуваються заморозки

Відзначимо, сьогодні погода в Україні різко погіршилася, по всій країні оголошено штормове попередження. Зокрема, по Києву та Київській області вдень прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Сьогодні вночі в західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, на території України сьогодні очікуються дощі, без опадів лише в Миколаївській області. Температура повітря в західних областях знизиться до +12, найтепліше буде в південних регіонах-до +20-21.

У Києві очікується сильний вітер
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